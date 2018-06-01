بربادوس تعفي مواطني الدولة من تأشيرة دخول أراضيها

الشارقة 24 – وام:

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أنه أصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات، السفر إلى دولة بربادوس دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، مع إمكانية البقاء لمدة أقصاها 90 يوماً في كل زيارة.

يأتي هذا الاعفاء بناء على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها الجمعة، في الولايات المتحدة الأميركية، بين حكومة الإمارات العربية المتحدة، وحكومة دولة بربادوس .

وقع المذكرة ممثلاً للدولة معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، وعن جانب بربادوس "سيلوين هارت" سفيرها في واشنطن.

وعلى هامش مراسم توقيع مذكرة التفاهم، هنأ معالي يوسف العتيبة حكومة وشعب دولة بربادوس، بتولي ميا موتلي منصب رئيسة الوزراء في البلاد، والذي جاء بعد فوز حزبها الساحق في الانتخابات العامة التي أجريت في الرابع والعشرين من مايو الماضي، وأعرب عن شكره وتقديرة لحكومة بربادوس، على تأكيدها المشاركة في معرض إكسبو دبي 2020.