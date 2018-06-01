حاكم عجمان وولي عهده يستقبلان أمل القبيسي وسلطان الجابر

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في قصر الزاهر ليلة الجمعة، معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وأعضاء المجلس، الذين قدموا لسموهما أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على قيادتنا الرشيدة، وسموهما بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب دولة الإمارات بالتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والاسلامية باليمن والخير والبركات.

كما استقبل صاحب السمو حاكم عجمان، وولي عهده، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، الذي قدم للسلام على سموهما وتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلاً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموهما بموفور الصحة والسعادة.