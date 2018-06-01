سفير الدولة يوقع عقود شراء 16 جهاز غسيل كلى لمستشفيات بمدينة بيشاور

الشارقة 24 – وام:

وقع سعادة حمد عبيد ابراهيم سالم الزعابي، سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية، بمقر السفارة، نيابة عن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مع شركة Fresenius Medical Care الألمانية العالمية، عقدين، الأول لشراء 10 أجهزة غسيل كلى ومعالجة مياه بقيمة 200 ألف دولار، لصالح مستشفى خيبر التعليمي في مدينة بيشاور، بإقليم خيبربختونخواه، والثاني لشراء 6 أجهزة غسيل كلى، بقيمة 66 ألف دولار، لصالح معهد أمراض الكلى في منطقة حياة آباد في مدينة بيشاور، بإقليم خيبربختونخواه.

وصرح سعادة حمد الزعابي بعد مراسم التوقيع: "إننا نضطلع بمسؤوليتنا الإنسانية الملقاة على عاتقنا، في ظل التحديات الراهنة التي فرضت علينا أسلوباً جديداً في العمل والحركة لتلبية متطلبات العمل الإنساني، من خلال دراسة احتياجات القطاع الصحي في مختلف مناطق وأقاليم باكستان، وذلك لضمان استدامة المشاريع التنموية والإنسانية التي عملت الإمارات على إنشائها في باكستان منذ سنوات طويلة، لذلك فإن العمل على تزويد المستشفيات والمراكز الصحية بأحدث الأجهزة الطبية وفق الحاجة ضرورة ملحة لضمان توفير أعلى معايير العلاج لكافة مواطني الشعب الباكستاني".