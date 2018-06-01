ولي عهد الفجيرة يشهد فعاليات يوم زايد للعمل الإنساني

الشارقة 24 – وام:

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، مساء الجمعة بفندق سيجي الديار بالفجيرة، فعاليات يوم زايد للعمل الإنساني "حب ووفاء.. لزايد العطاء"، الذي أقامته جمعية الفجيرة الخيرية، تخليداً لذكرى رحيل المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك بحضور معالي سعيد بن محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وكرم سمو ولي عهد الفجيرة 50 يتيماً ويتيمة من أبناء الجمعية، إلى جانب 22 طفلاً من ذوي الاحتياجات و8 من كبار السن وشاركهم مأدبة الإفطار الرمضانية.