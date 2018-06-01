تمرين مشترك بين "مهام شرطة أبوظبي" و"الماسة" البيلاروسية

الشارقة 24 – وام:

أجرت مديرية "ق7"، في قطاع المهام الخاصة، بشرطة أبوظبي، تمريناً تكتيكياً مشتركاً مع وحدة القوات الخاصة "الماسة" البيلاروسية في العاصمة البيلاروسية مينسك، شمل سيناريو التمرين على اقتحام المباني والحافلات، وتحرير الرهائن والنزول من المروحيات والتخطيط للمهام والفعاليات.

حضر التمرين، العميد راشد سعيد الشامسي، مدير مديرية "ق7"، وفيكتور لوكاشينكو مساعد رئيس الجمهورية البيلاروسية لشؤون الأمن، واللواء أيجور شونيفيتش وزير الداخلية البيلاروسية، والعقيد ماجد الشحي، مدير إدارة المهام الخاصة في العين، والمقدم راشد سيف الفارسي، مدير إدارة دوريات "ق7"، وعدد من الضباط والعناصر من الجانبين.

وأكد العميد راشد الشامسي، أهمية التمرين في تطوير العمل الشرطي وقدرات العناصر الأمنية، وتعزيز التعاون المشترك بين مختلف الأجهزة الأمنية والشرطية والاستفادة من التجارب العالمية المتميزة والمتقدمة.