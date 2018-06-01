محمد بن راشد يشهد سباق "الأوكس" الإنجليزي بإنجلترا

الشارقة 24 – وام:

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ظهر الجمعة، سباق "الأوكس" الإنجليزي الكلاسيكي للخيل، المقام على مضمار "أبسوم" العريق بإنجلترا، والمخصص للمهرات عمر ثلاث سنوات .

وإلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تابع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، مختلف أشواط سباق الأوكس الإنجليزي، إذ شهدت فعاليات السباق مشاركة نخبة من أبرز وأقوى الخيول العالمية، التي تنافست من أجل الفوز باللقب في هذا السباق الكلاسيكي، والذي تبلغ مسافته ميلاً ونصف الميل "للفئة الأولى".

حضر السباق سمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، سمو الأميرة هيا بنت الحسين، وعدد من الملاك وجماهير غفيرة من المهتمين بسباقات الخيل الكلاسيكية.