محمد بن زايد وبوتين يوقعان إعلان شراكة استراتيجية بين البلدين

الشارقة 24 – وام:

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الروسي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق الجمعة، في الكرملين بالعاصمة موسكو.

وفي بداية اللقاء، الذي حضره سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، رحب الرئيس الروسي بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى موسكو، وصرح: "نرحب بكم في موسكو، وسبق أن التقينا معكم قبل سنة، ومن ذلك الحين شهدت المنطقة والعالم تطورات سريعة في الأحداث، وأنا سعيد بهذه الفرصة لأناقش معكم فرص تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة".

وأضاف: "أن دولة الإمارات العربية المتحدة، شريك وثيق لنا منذ سنوات في منطقة الشرق الأوسط، واليوم سنوقع على إعلان الشراكة الاستراتيجية، لتكون خطوة أخرى في سبيل تعزيز العلاقات بيننا".

وأكد أن لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يعد فرصة لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بشأن منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الرئيس الروسي: "أوجه العلاقات تطورت في كافة الاتجاهات في التعاون السياسي والأمني والاقتصادي، ووصل معدل التبادل التجاري الى 31 في المائة العام الماضي، وفي الربع الأول من هذا العام وصل إلى 70 في المائة، وحجم الاستثمار يتزايد باستمرار ونحن نشكركم على هذه الثقة".

وأضاف: "نحن سنستمر في العمل المشترك كما هو الحال في مجال الطاقة، حيث ساهمت الجهود المشتركة معكم أنتم وأصدقاؤنا في المملكة العربية السعودية، ودول منظمة أوبك، بتحقيق النجاحات والاستقرار في أسواق النفط العالمية، كما أقدر دعمكم الخاص في مجال التكنولوجيا الفائقة ومبادراتكم في تعزيز الصناعة".

من جانبه عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بزيارة جمهورية روسيا الاتحادية، وتقديره دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكل الجهود الرامية إلى الانتقال بالعلاقات الإماراتية - الروسية إلى مستويات أكثر تطوراً وقوة .

ونقل سموه إلى الرئيس بوتين تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتمنياته للشعب الروسي الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.

من جانبه حمل الرئيس فلاديمير بوتين، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.

وصرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "نحن سعداء بالتواجد في موسكو واللقاء بكم.. علاقاتنا معكم مهمة ونؤكد على تطويرها".

وأضاف سموه: "سعداء بأن التبادل التجاري قد تضاعف ‏ونحن على ثقة بأنه سيتضاعف مرة أخرى، في ظل توقيعنا للإعلان عن الاستراتيجية المشتركة بين الإمارات وروسيا".

وجرى خلال اللقاء، استعراض التعاون القائم بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية روسيا في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والسياسية وإمكانات اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز وتطوير التعاون بين البلدين.

بعد ذلك وقع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين .

وينص الإعلان على إنشاء شراكة استراتيجية للعلاقات القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية، تشمل المجالات التالية: المجال السياسي والأمني والتجاري والاقتصادي والثقافي، إضافة إلى المجالات الإنسانية والعلمية والتكنولوجية والسياحية.

ويعزز الإعلان الحوار والمشاورات حول القضايا الثنائية، والإقليمية والدولية الرئيسية ذات الاهتمام السياسي المتبادل.

ويترجم توقيع الإعلان حرص دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية على رفع مستوى العلاقات المتعددة الجوانب، بين البلدين، إلى مستويات الشراكة الاستراتيجية في كل من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ويتضمن الإعلان إجراء المشاورات بشكل منتظم بين وزيري خارجية البلدين، بغرض تنسيق المواقف حول القضايا ذات الاهتمام المتبادل.

حضر اللقاء ومراسم توقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وسعادة معضد حارب مغير الخييلي سفير الدولة لدى روسيا.