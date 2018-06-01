حاكم رأس الخيمة يستقبل إبراهيم الطنيجي

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، الملازم إبراهيم عيسى علي الطنيجي، خريج الكلية البحرية الأميركية.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن دولة الإمارات، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لا تدخر جهداً في دعم وتكريم المتميزين من أبناء الوطن، أصحاب الإنجازات الذين يساهمون بإنجازاتهم في رفع علم الإمارات في المحافل الدولية في مختلف المجالات.

وأشاد سموه بالإنجاز الذي حققه الطنيجي، بتخرجه من الكلية الأميركية العريقة، بدرجة مهندس في النظم والإدارة، ليجسد بذلك طموح أبناء الوطن، الذين يضعون اسم الإمارات نصب أعينهم في مشاركاتهم الخارجية.

من جانبه قدم سمو ولي عهد رأس الخيمة التهنئة للطنيجي، داعياً شباب الوطن في كل محفل لاتخاذ إبراهيم نموذجاً وقدوة لتحقيق طموحات وتطلعات القيادة الرشيدة، التي تسعى على الدوام لتسخير كافة الإمكانات أمام أبناء الإمارات، للالتحاق بأعرق الكليات العالمية في المجالات العلمية والعملية خدمة لهذا الوطن المعطاء.