البرازيل تعفي مواطني الإمارات من تأشيرات الدخول

الشارقة 24- وام:

أعلن سعادة السفير أحمد سعيد الهام الظاهري، الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن جمهورية البرازيل أعفت مواطني دولة الإمارات من حملة جوازات السفر العادية من الحصول على تأشيرة السفر المسبقة، حيث أصبح بإمكانهم السفر إلى جمهورية البرازيل دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، اعتباراً من يوم السبت الموافق 2 يونيو الجاري وذلك رغبة من كلاً البلدين في تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية.

وقال الظاهري إن حملة جميع جوازات السفر الإماراتية يمكنهم دخول أراضي جمهورية البرازيل بدون تأشيرة مسبقة مع إمكانية البقاء لمدة أقصاها 90 يوماً خلال 12 شهراً.

وأوضح أن هذه المبادرة من حكومة البرازيل تعكس المكانة الدولية التي أصبحت تتبوأها دولة الإمارات، وتؤكد تنامي العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية البرازيل، وتفتح آفاقاً جديدة لمواطني الدولة للسياحة والاستثمار والتجارة.

وأضاف أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي قطعت شوطاً كبيراً في جهودها الدبلوماسية والقنصلية من أجل تعزيز مكانة الدولة على المستوى العالمي.

وأكد أن التزامها بتوقيع مذكرات تفاهم بشأن الإعفاء من التأشيرات يأتي من حرصها على تقديم خدمات قنصلية متميزة لمواطني الدولة لتسهيل سفرهم إلى دول العالم من جهة، وتوطيداً للعلاقات الثنائية مع دول العالم من خلال تعزيز التعاون في المجالات السياحية والاقتصادية والاستثمارية من جهة أخرى.

ومع دخول اتفاقية الاعفاء المشترك بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية البرازيل حيز النفاذ يصل عدد الدول التي تعفي مواطني الدولة من التأشيرات المسبقة إلى 151 دولة.

ووفقاً لآخر التحديثات يتربع جواز السفر الإماراتي "العادي" حالياً في المركز الأول عربياً وشرق أوسطياً، كما يتربع على المركز الـ 14 على مستوى العالم.