الهاملي يلتقي وزيري العمل الأردني والمصري

الشارقة 24 – وام:

التقى معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، سمير مراد وزير العمل الأردني رئيس الدورة الـ 107 لمؤتمر العمل الدولي وذلك على هامش أعمال المؤتمر المنعقد حالياً في جنيف.

وهنأ معالي ناصر بن ثاني الهاملي، الوزير الأردني بانتخابه رئيساً للمؤتمر، مشيداً بحسن إدارته لأعماله.

واستعرض اللقاء، مجريات المؤتمر والمناقشات حول الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، خصوصاً ما يتعلق منها بتقرير مدير عام منظمة العمل الدولية حول "المرأة في العمل" والتعاون الانمائي لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدول الاعضاء في المنظمة وغيرهما من الموضوعات.

كما بحث اللقاء تعزيز التعاون الثنائي بين الإمارات والأردن في مجالات وقضايا العمل وتبادل الخبرات والتجارب ذات الصلة.

من جهة أخرى، التقى معالي ناصر بن ثاني الهاملي على هامش أعمال المؤتمر مع محمد سعفان وزير القوى العاملة المصري، حيث تم التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين والحرص على تطوير التعاون في مجالات العمل.

وأكد الجانبان الحرص على دعم العمل العربي المشترك والتنسيق بين دول المجموعة العربية بما يدعم المواقف والقضايا العربية في مجريات أعمال المؤتمر الذي يشكل منصة دولية لبحث قضايا العمل بمشاركة فرق الحكومات وأصحاب العمل والعمال الممثلة للدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي يزيد عددها على 185 دولة.