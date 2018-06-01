حاكم رأس الخيمة وولي عهده يستقبلان ولي عهد الفجيرة وجموع المهنئين

الشارقة 24 - وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بمجلس الضيافة في خزام، أمس الخميس، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الذي تبادل مع سموه التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.

وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة من الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي.

كما تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وسمو ولي عهده التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، وعدد من أعيان ووجهاء القبائل والبلاد وكبار المسؤولين والشخصيات وأبناء القبائل.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بموفور الصحة والعافية وعلى سموهما وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات، الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس هيئة رأس الخيمة للبترول، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي.