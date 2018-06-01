حاكم الفجيرة يتلقى التهاني برمضان من رئيسة وأعضاء "الوطني"

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة الخميس، معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، مع عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، الذين قدموا لسموه التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

كما استقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة.

حضر الاستقبالات، الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

وتقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني من الشيوخ وكبار المسؤولين ورجالات الدولة، ورؤساء ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد، والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.