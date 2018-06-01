ملتقى زايد للعمل الإنساني يشيد بعطاء الشيخة فاطمة

الشارقة 24 – وام:

أشاد ملتقى زايد للعمل الإنساني، بالعطاء الإنساني الرائد، لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وأكد الملتقى الذي عقد الأربعاء، تحت شعار "المرأة على نهج زايد"، بقاعة الشيخ زايد بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن برنامج الشيخة فاطمة التطوعي أعطى ثماره الإنسانية، من خلال الحملات التطوعية التي قام بها على مدى تسعة أشهر، في عدد من الدول الإفريقية، وقدم خلالها العلاج لآلاف المرضى من النساء والأطفال المحتاجين.

وذكر أن عدداً من المتطوعين الإماراتيين وغيرهم شاركوا في هذه الحملات، وأثبتوا قدرتهم على العطاء وتقديم العون للاخرين.