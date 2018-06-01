منصور بن محمد بن راشد يكرم الفائزين بجائزة "وطني الإمارات"

الشارقة 24 – وام:

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى جانبه سعادة ضرار بالهول الفلاسي، مدير عام مؤسسة وطني الإمارات، الفائزين في الدورة السادسة لجائزة "وطني الإمارات"، من رواد العطاء وذلك في "مئوية زايد"، والتي نظمت تحت شعار "هذا ماكان يحبه زايد"، حيث تم تكريم عشرة رواد للعطاء على مستوى الدولة، خلال الحفل الذي أقيم مساء الخميس، في قاعة الملتقى في مركز دبي التجاري العالمي، وحضره حشد من المسؤولين والفاعليات الإقتصادية والثقافية والإنسانية في الدولة .

وكانت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة، لشؤون التعاون الدولي، رئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أول المكرمين عن فئة "البصمة الذهبية".