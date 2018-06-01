إعلان مبادرة لرفع علم الإمارات فوق ثاني أعلى قمة بالعالم

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، عقد الخميس مؤتمر صحافي في فندق رويال إم بالفجيرة، للإعلان عن مبادرة المغامر العالمي سعيد المعمري، مدير مركز الفجيرة للمغامرات، برفع علم الإمارات وشعار "إكسبو 2020" فوق ثاني أعلى قمة في العالم وأخطرها "K2" في منطقة كاراكوم، بباكستان والتي تنطلق في 5 يونيو المقبل، وذلك تزامناً مع "عام زايد" الذي تحفل به دولة الإمارات.

وأكد سعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، خلال المؤتمر الصحافي أهمية مبادرة المعمري، في تمثيل الدولة ورفع علمها على ثاني أعلى قمة في العالم، بمنطقة كاراكوم، ليكون أول عربي يحقق هذا الإنجاز .

وأشار الزحمي إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، لدعم الرياضة الإماراتية بصفة عامة.. مثمناً الدور الذي يقوم به مركز الفجيرة للمغامرات، من خلال أبراز النشاطات والمبادرات لمحبي المغامرات.

من جهته أشاد المغامر الإماراتي سعيد المعمري بالدعم المستمر الذي يلقاه من سمو ولي عهد الفجيرة وتشجيعه الدائم في تمثيل دولة الإمارات في المحافل الدولية .. منوها إلى أن نهج القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بدعم الرياضة بكافة أشكالها جعل الطريق معبدا بالنجاح أمام الأجيال المقبلة.