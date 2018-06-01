حاكم عجمان وولي عهده يستقبلان نهيان بن مبارك وجموع المهنئين

الشارقة 24 – وام:

واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، استقبال الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع المهنئين الذين توافدوا الى قصر الزاهر ليلة الخميس، لتقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنين لسموهما موفور الصحة والسعادة، وداعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة عليهما وعلى شعب دولة الإمارات، وقد تحقق لها ما تصبو إليه من عزة وتقدم ورقي، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

فقد استقبل صاحب السمو حاكم عجمان، وولي عهده، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، الذي قدم التهاني والتبريكات لسموهما بهذه المناسبة العزيزة على المسلمين، داعياً الله العلي القدير أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة والسعادة.

كما استقبل سموهما سعادة عبد الله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، الذي قدم للسلام على سموهما وتهنئتهما بشهر رمضان المبارك، حيث أطلعهما على تصدر دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً وفقاً لأحدث إصدار لتقرير التنافسية العالمية 2018 -2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" في سويسرا .

وتقدم سعادة علي عيسى النعيمي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفو الدائرة بأسمى آيات التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموهما بموفور الصحة والسعادة.