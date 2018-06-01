حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين بالشهر الفضيل

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه ليلة الخميس، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل، من معالي سعيد عيد الغفلي رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، الذي دعا الله العلي القدير، أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية.

كما تلقى سموه التهاني والتبريكات من المواطنين، وأبناء القبائل ورجال الأعمال، والتجار الذين قدموا لسموه التهنئة بهذا الشهر الفضيل.