حمدان بن محمد يكلف منصور بن محمد برئاسة شركة نادي شباب الأهلي

الشارقة 24 – وام:

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس نادي شباب الأهلي، قراراً بتشكيل مجلس إدارة شركة نادي شباب الأهلي لكرة القدم، برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم .

جاء ذلك وفقاً لما عرضه على سموه، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، تزامناً مع الاجتماع الأول لمجلس الإدارة شباب الأهلي الذي عقد الخميس في أبراج الإمارات.

ونص قرار سمو الشيخ حمدان بن محمد، بأن يضم مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، كلاً من سامي بن ضاعن القمزي وإبراهيم عبد الملك محمد، وخالد بو حميد ويعقوب بن عيسى بن ناصر السركال، وعلي الحباي وعبد المجيد حسين، وسعيد راشد الهلي وجمال زعل المهيري.