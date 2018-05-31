حاكم رأس الخيمة يستقبل رئيسة وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد مساء الخميس، معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، يرافقها سعادة عبدالعزيز عبد الله الزعابي النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع عدد من أعضاء المجلس، الذين قدموا للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الإسلامية المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بموفور الصحة والعافية، وعلى سموه وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وتبادل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة مع رئيسة المجلس والأعضاء التهاني والتبريكات بهذا الشهر الفضيل.

وأثنى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال اللقاء، على جهود المجلس الوطني الاتحادي في خدمة قضايا الوطن والمواطنين، مشيداً بالدور الفاعل الذي يقوم به المجلس الوطني الاتحادي، في مناقشة ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة.