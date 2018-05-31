محمد بن زايد يصل موسكو في زيارة رسمية

الشارقة 24 – وام:

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى موسكو، الخميس، في زيارة لروسيا الاتحادية.

ويلتقي سموه خلال الزيارة فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويرافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفد يضم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وسعادة معضد حارب مغير الخييلي سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية.