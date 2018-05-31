الإمارات تفوز باستضافة مؤتمر عمليات الفضاء 2022

الشارقة 24:

أعلن سعادة يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، فوز دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة مؤتمر عمليات الفضاء الدولي "سبيس أوبس" عام 2022، في خطوة ستعزز مكانتها كمركز رئيسي لقطاع الفضاء على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد دولة الإمارات في الدورة الـ 15 من مؤتمر عمليات الفضاء الدولي "سبيس أوبس" بمدينة مرسيليا في فرنسا.

وقال الشيباني، "يسرنا أن نستضيف اثنتين من أبرز فعاليات المؤتمرات العالمية في مجال قطاع الفضاء، فبعد الإعلان عن استضافتنا الدورة الـ 71 من المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية عام 2020، يشرفنا أن نعلن اليوم عن فوز دولة الإمارات باستضافة الدورة الـ 17 من مؤتمر عمليات الفضاء الدولي "سبيس أوبس" عام 2022. ولا شك في أن استضافة هذه الفعاليات الكبرى هي ثمرة الجهود المكثفة التي نبذلها من أجل ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لتكنولوجيا الفضاء".

من جهته، قال المهندس سالم حميد المري، مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية في مركز محمد بن راشد للفضاء: "أدّينا خلال السنوات الماضية أدواراً أساسية في الفعاليات والمؤتمرات المعنية بشؤون الفضاء، وان مشاركتنا في الدورة الـ 15 من مؤتمر عمليات الفضاء الدولي تؤكد مكانة دولة الإمارات كمساهم رائد في قطاع الفضاء العالمي".

يذكر أن مؤتمر عمليات الفضاء الدولي "سبيس أوبس"، يعقد كل عامين منذ عام 1990. وقد انضم مركز محمد بن راشد للفضاء إلى لجنة "سبيس أوبس" عام 2015 ليمثل دولة الإمارات العربية المتحدة في كافة اجتماعاته.