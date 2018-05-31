"خليفة الإنسانية" تنظم فعالية بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني

الشارقة 24 – وام:





تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية نظمت المؤسسة مساء أمس الأربعاء، في قصر الإمارات بأبوظبي، فعالية بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني تحت عنوان "حب ووفاء لزايد العطاء ".

واستعرض سعادة محمد حاجي الخوري مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، في كلمته، إنجازات المؤسسة في بعض الدول، مشيراً إلى أن هناك العديد من المشاريع الإنسانية التي تحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وتحدث عن الشراكات الإنسانية التي نسجتها المؤسسة مع منظمات عالمية تابعة للأمم المتحدة ومنظمات النفع العام لدعم المجتمعات المحتاجة في توفير البنى التحتية الأساسية، مثل المدارس والمستشفيات وغيرها لتصل مساعداتها المختلفة الإغاثية والإنسانية حول العالم لأكثر من 90 دولة منذ بداية نشأتها حتى تاريخه.

وتم خلال الحفل تقديم أوبريت "زايد الخير" لطلبة مدرسة حمدان بن زايد، حيث قدم الطلبة استعراضاً لفت نظر الحاضرين بلوحات فنية عبرت اللوحة الأولى "زايد فارس العطاء" عن فكر زايد في إغاثة المحتاج ومد يد العون لجميع المنكوبين في كل بقاع الأرض، واللوحة الثانية بعنوان "البناء والحضارة"، أشار فيها الطلبة إلى النهضة والتطور في مسيرة بناء المدراس والجامعات، واللوحة الثالثة "القوات المسلحة" حيث مر الطلبة باللباس العسكري وبينوا نظرة زايد المستقبلية وحرصه على تأسيس جيش وطني لحماية الوطن في السلم والحرب.