عبد الله بن زايد يزور وكالة الفضاء الكندية

الشارقة 24 – وام:





زار سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، مقر وكالة الفضاء الكندية في مدينة مونتريال، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى كندا.

رافق سموه خلال الزيارة، معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، وسعادة فهد سعيد محمد الرقباني سفير الدولة لدى كندا.

واستهل سموه زيارته إلى مقر وكالة الفضاء الكندية بالاستماع إلى عرض تقدمي من قبل سيلفان لابورت رئيس وكالة الفضاء الكندية، حول طريقة عمل الوكالة وأبرز البرامج التي تقدمها.

وتفقد سموه مرافق الوكالة، التي تأسست عام 1989، واطلع على ما تتضمنه من أنظمة متطورة تسهم في تطوير القطاع الفضائي الوطني، مشيداً ببرنامج الفضاء الكندي، حيث تعد كندا من أوائل البلدان الصناعية الرائدة في مجال علوم الفضاء وابتكاراتها المتطورة.