الرميثي يفتتح الملتقى القيادي الأول لعام 2018

الشارقة 24 – وام:

افتتح معالي اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي "الملتقى القيادي الأول لعام 2018" في نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، لتحقيق التواصل بين القيادات الشرطية والموظفين وتعزيز التفاعل المشترك بما يحقق تطلعات مسيرة التحسين والتطوير التي تشهدها شرطة أبوظبي في المجالات كافة.

وأكد معاليه أن هذه الملتقيات تعتبر فرصة للتعرف على الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع بصورة نوعية وجودة متميزة ومواصلة تنفيذ الخطط التي تهدف لتوفير الطمأنينة والاستقرار والسلامة للمواطنين والمقيمين والزوار مما يصب في تعزيز ثقة الجمهور بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

حضر الملتقى، سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي ومدراء القطاعات وعدد كبير من الضباط والمنتسبين.

وكرم معاليه خلال الملتقى الفائزين بجائزة وزير الداخلية للتميز في دورتها التقييمية الرابعة لعام 2018، مشيداً بجهودهم وحرصهم على تحقيق الريادة والتميز للعمل الشرطي والأمني.

كما كرم فرق دوريات الدراجات الهوائية ودورية الخيالة - أبوظبي والدراجات النارية ذات الدفع الرباعي وإدارة مكافحة المخدرات في العين وإدارة المراقبة وجمع المعلومات وإدارة العمليات الميدانية وقسم مكافحة المخدرات في الظفرة وإدارة مكافحة المخدرات في المنافذ، مشيداً بجهودهم في تحقيق معدلات متميزة لتعزيز مسيرة الأمن والاستقرار ونشر الطمأنينة في إمارة أبوظبي .