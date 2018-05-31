استزراع أكبر مزرعة للشعاب المرجانية بالعالم في الفجيرة

الشارقة 24 – وام:

بتوجيهات من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وقع مركز الفجيرة للمغامرات ووزارة التغير المناخي والبيئة مذكرة تفاهم تتضمن استزراع أكبر مزرعة للشعاب المرجانية بالعالم على طول سواحل إمارة الفجيرة، وذلك بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة.

وتهدف المذكرة إلى المحافظة على الحياة البحرية وزيادة الثروة السمكية بما يخدم السياحة في الإمارة، واستقطاب عدد أكبر من الغواصين ومحبي الحياة البحرية من داخل وخارج الدولة.

وأكد المغامر سعيد المعمري مدير مركز الفجيرة للمغامرات، أهمية الاتفاقيات التي تصب في إطار المحافظة على الحياة الفطرية، وتحديداً البحرية في المنطقة، مبيناً أن هذا المشروع الرائد يعتبر الأكبر على مستوى العالم، وسيساهم في زيادة الاهتمام بالشعاب المرجانية والبيئة البحرية على مستوى الدولة والعالم.

وقال إن المذكرة تسهم بشكل كبير في حماية الحياة البحرية في الدولة، وخاصة البيئة المتنوعة المتواجدة في شواطئنا المختلفة، إضافة إلى أنها تعزز قيم المشاركة المجتمعية وتطويرها، وهو الهدف الأساسي الذي يرتكز عليه المركز في جميع اتفاقياته مع جميع المؤسسات والدوائر الحكومية.

وتوجه مدير مركز الفجيرة للمغامرات بالشكر إلى معالي الدكتور ثاني الزيودي، على مساهمة وزارة التغير المناخي والبيئة الفعالة في هذا المشروع الرائد، من ناحية المحافظة على البيئة البحرية.