"الهلال" ينظم إفطاراً لطلبة مركز حماية الطفل في عدن

الشارقة 24 – وام:

نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إفطاراً جماعياً لطلبة مركز حماية الطفل والأسرة في عدن ضمن فعالياته لـ "عام زايد" وجهوده في مساعدة المحتاجين بكل المدن والقرى في اليمن الشقيق.

وأوضح فريق المتطوعين التابع للهيئة في عدن أن تنظيم هذه المأدبة يأتي في إطار الجهود الخيرية السخية التي تبذلها الهيئة والتي لاقت تقديراً واهتماماً من الشعب اليمني الشقيق وكان لها بالغ الأثر في نفوس أبنائه.

وعبر الطلبة المشاركون في المأدبة عن تقديرهم لروح الإخاء التي يتحلى بها فريق الهيئة العامل في عدن وسائر الأراضي اليمنية والتي تعكس منهج دولة الإمارات في مساعدة الأشقاء والوقوف إلى جانبهم.

وقال الطلبة وعددهم 400 طالب إن مشروع الإفطار الرمضاني يعكس أحد أوجه الدعم المقدم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الذي قدم ولا يزال يقدم الكثير من الخدمات الإنسانية والخيرية خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.