حاكم رأس الخيمة يستقبل المهنئين بشهر رمضان

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة في خزام، الأربعاء، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وسمو ولي عهده، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية المباركة، من عدد من أعيان ووجهاء القبائل والبلاد وكبار المسؤولين والشخصيات وأبناء القبائل.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بموفور الصحة والعافية، وعلى سموهما وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.