مكتوم بن محمد بن راشد يستقبل موظفي "الرقابة المالية" بحكومة دبي

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، في مجلس سموه في زعبيل، مساء الأربعاء، موظفي جهاز الرقابة المالية في حكومة دبي، الذي يرأسه سموه يتقدمهم معالي عبد الله محمد غباش، مدير عام الجهاز، الذين قدموا التهاني والتبريكات الى سموه بمناسبة شهر رمضان المبارك، راجين الله تبارك وتعالى ان يجعله شهر خير ورحمة على البلاد والعباد، وأن يعيده على قيادتنا المعطاءة بموفور الصحة والعافية وعلى دولتنا وشعبنا بالخير واليمن والبركات.

وقد استمع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، من مدير عام الجهاز، ومساعديه، إلى شرح تفصيلي عن الهيكل التنظيمي للجهاز، وخريطة طريق عمله في المرحلة المقبلة، عملاً بتوجيهات سموه مؤكدين أنهم سيبذلون قصارى جهودهم في أداء مهامهم بكل تفان وإخلاص، خدمة للصالح العام وحفاظاً على المال العام لحكومة دبي ومؤسساتها.