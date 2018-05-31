حاكم أم القيوين يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان

الشارقة 24 – وام:

واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه، وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، من معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، وسعادة محمد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.

كما تلقى سموه التهاني والتبريكات من المواطنين ورجال الأعمال والتجار والمستثمرين، وأبناء الجاليات ومديري المؤسسات والشركات والهيئات العامة بالدولة، داعين العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والسعادة.

حضر الاستقبالات، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة أم القيوين للابتكار وعدد من الشيوخ والمسؤولين.