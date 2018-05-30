حاكم عجمان وولي عهده يستقبلان المهنئين بالشهر الفضيل

الشارقة 24 – وام:





استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في قصر الزاهر الليلة الأربعاء، الشيوخ وكبار المسؤولين، الذين قدموا لسموهما أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.

فقد تبادل سموهما التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، مع معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة وكبار المسؤولين بالوزارة، كما تلقى سموهما كذلك التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من سعادة العميد محمد عبد الله علوان مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في عجمان، وكبار الضباط وصف الضباط والأفراد ومدراء الإدارات، ورؤساء الأقسام وموظفي الإدارة الذين قدموا صادق التهاني والتبريكات لسموهما بهذه المناسبة العزيزة على المسلمين، داعين الله العلي القدير أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة والسعادة وعلى الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.