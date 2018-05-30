قنصلية الدولة ببرشلونة تنفذ مشروع "إفطار صائم" بإقليم كتالونيا

الشارقة 24 – وام:

دشنت القنصلية العامة للدولة في برشلونة بإسبانيا، مشروع "إفطار صائم"، الموجه للأسر المتعففة من المسلمين القاطنين في إقليم كتالونيا الإسباني.. وذلك بتمويل من عدد من الهيئات والمؤسسات الخيرية بالدولة.

وتشرف القنصلية هذا العام على أحد أكبر مشروعات توزيع صناديق الأغذية على الأسر المعوزة المسلمة، في الإقليم الإسباني تزامناً مع "عام زايد" واتساقاً مع قيم العطاء والتكافل التي غرسها الوالد المؤسس في الشعب الإماراتي.

وشارك في مشروع الإفطار كل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتية، وهيئة الأعمال الخيرية، وجمعية دبي الخيرية، وجمعية الشارقة الخيرية، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.

واستفادت نحو 4500 أسرة مسلمة من المشروع، الذي يهدف إلى توزيع نحو 60 طناً من المواد الغذائية الضرورية عبر نقاط التوزيع بالمساجد والمراكز الإسلامية في المدن الأربعة بإقليم كتالونيا، الذي يعد أكبر الأقاليم الأسبانية من حيث عدد المسلمين، البالغ عددهم نحو 540 ألفاً بما يمثل نحو 7 في المائة من إجمالي عدد سكان الإقليم.

وأشرف سعادة سالم راشد العويس قنصل عام الدولة في برشلونة على المشروع، بكافة مراحل إعداده وتجهيزه، وأبدى تقديره للدور البارز الذي لعبته مؤسسات وجمعيات الدولة، في إخراجه بهذه الصورة.

وأعلن سعادته عن إشراف القنصلية العامة، على سلسلة من موائد الإفطار، بأماكن متفرقة بمدينة برشلونة خلال الشهر الفضيل.