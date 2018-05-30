محمد بن زايد وحاكم أم القيوين يستقبلان وفود عدد من الجهات الوطنية

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى جانبه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان الأربعاء في قصر البطين، وفود وزارة التغير المناخي والبيئة، وصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، ودائرة التخطيط العمراني والبلديات، إضافة إلى وفدي الأولمبياد الخاص ومجموعة حدائق الحيوان في العين ودبي، وعدداً من إداريي اتحاد رياضة الجوجيتسو يرافقهم ممثلو وسائل الإعلام الذين شاركوا في تغطية بطولة الجوجيتسو في أبوظبي.

وتبادل سموهم التهاني مع الوفود بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل، أن يبارك في إمارات الخير وواحة الأمن والأمان، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأن يسبغ على سموه موفور الصحة والعافية والسعادة، ويحفظ وطننا قوياً عزيزاً منيعاً.

حضر الاستقبال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.