محمد بن زايد يستقبل أبطال فريق الجوجيتسو

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بقصر البطين لاعبي ولاعبات الجوجيتسو أبطال وبطلات العالم، من أصحاب المراكز الأولى في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، بحضور سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتبادل سموه مع فريق الجوجيتسو، الذي رافقه سعادة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي، النائب الاول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يديم موفور الصحة والسعادة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، متمنين لدولة الامارات مزيداً من التألق والتطور في كافة المجالات، وخاصة في حصد المراكز المتقدمة للبطولات القارية، والعالمية في شتى الرياضات.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بإنجازات أبناء الإمارات وهنأهم على التميز والتفوق وحصدهم المراكز الأولى، متمنياً لهم التوفيق والنجاح وبذل المزيد من الجهود في سبيل المحافظة على هذه الإنجازات وتحقيق المزيد منها.