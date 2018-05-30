"الهلال" يسلم شحنة أدوية لمدينة عتق بشبوة اليمنية

الشارقة 24 - وام:





سلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الأربعاء، شحنة أدوية نوعية مقدمة من دولة الإمارات إلى مكتب الصحة العامة والسكان في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، باليمن، تقدر بشاحنتين من الأدوية العلاجية والمستلزمات الطبية، لجميع المستشفيات والمراكز الصحية في المحافظة.

وأكد محمد النيادي رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي، في شبوة، أن هذا الدعم يأتي ضمن الجهود الرامية لتخفيف العبء عن الحالات المرضية واستجابة لمناشدات الأشقاء في مكاتب الصحة العامة والسكان ومستشفى عتق المركزي، والمستشفيات والمراكز الصحية في مديريات المحافظة، وحرصاً من دولة الإمارات على تقديم المساعدة والعون لأبناء محافظة شبوة، لمجابهة الصعوبات والاحتياجات الطارئة للحالات المرضية والإنسانية في عموم مناطق ومديريات المحافظة كون ذلك واجباً إنسانياً أساسياً.