محمد بن راشد يصدر قانون إنشاء مؤسسة "وطني الإمارات"

الشارقة 24 – وام:





أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء "رعاه الله"، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم 7 لسنة 2018 بإنشاء مؤسسة "وطني الإمارات" كمؤسسة ذات نفع عام تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها.

ونص القانون على أن تنقل إلى مؤسسة وطني الإمارات واعتباراً من تاريخ العمل به كافة الحقوق والأصول والالتزامات والمسؤوليات والصلاحيات المنوطة بـ "برنامج وطني"، كما ينقل بالتاريخ ذاته إلى المؤسسة جميع الموظفين العاملين لدى البرنامج مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة.

وتهدف المؤسسة وفقاً للقانون، إلى المساهمة في الحفاظ على الهوية الوطنية الإماراتية وترسيخ عناصرها لدى الناشئة والشباب وتعزيز ممارسات الانتماء والولاء الوطني وقيم المواطنة الصالحة لدى كافة شرائح المجتمع والمؤسسات والتعريف بالقيم الإماراتية المجتمعية الإيجابية لأجيال المستقبل للتفاعل على المستوى الوجداني والسلوكي الإيجابي، وكذلك المساهمة في التعريف بالموروث الثقافي والاجتماعي والديني والعادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع الإماراتي، ودعم أهداف الدولة التنموية من خلال دراسة وقياس قضايا الرأي العام والمؤشرات والقيم الاجتماعية المهمة.

وتهدف مؤسسة وطني الإمارات كذلك إلى تشجيع وتفعيل وتنفيذ العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية والمسؤولية المجتمعية لدى أفراد ومؤسسات الدولة وصولاً لأفضل الممارسات والنتائج العالمية المستهدفة في هذا المجال، والمساهمة في تعزيز حوار الثقافات والديانات بما يتماشى مع ثقافة وقيم ومبادئ المجتمع وسماحة واعتدال ديننا الحنيف والاندماج الاجتماعي، إضافة إلى المساهمة في تعزيز المشاركة الفاعلة لتمكين فئة الشباب الإماراتي في كافة المجالات، ودعم الكفاءات الوطنية وتكوين قاعدة معرفية وعلمية للكيان الاجتماعي الإماراتي.