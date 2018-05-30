"الإمارات للفضاء" تشارك في المؤتمر الدولي لعمليات الفضاء بفرنسا

الشارقة 24 – وام:





يشارك وفد من وكالة الإمارات للفضاء حالياً بفعاليات الدورة الـ 15 للمؤتمر الدولي لعمليات الفضاء، الذي يستضيفه المركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية في مدينة مارسيليا الفرنسية خلال الفترة من 28 مايو الجاري إلى الأول من يونيو المقبل.

ترأس الوفد سعادة الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، مدير عام الوكالة، وضم عدداً من مديري الإدارات والمسؤولين والمهندسين.

وسلط الوفد الضوء خلال المؤتمر على الخطط المستقبلية للدولة في القطاع الفضائي ومشاريع استكشاف المريخ.

واستعرض الأحبابي في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر مشاريع الدولة الفضائية الحالية بما فيها مشروع "مسبار الأمل" لاستكشاف المريخ، ومدينة المريخ العلمية، وبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، واستراتيجية ورؤية وكالة الإمارات للفضاء على المدى البعيد.

وأكد أن اهتمام دولة الإمارات بقطاع الفضاء يعود إلى عقود مضت حيث كانت من بين أوائل الدول التي ساهمت في صياغة العديد من الأطر التنظيمية الإقليمية والدولية الخاصة بالأقمار الاصطناعية والتواصل اللاسلكي وتنفيذها، مشيراً إلى أن قطاع الفضاء يعد في الوقت الراهن من بين القطاعات ذات الأولوية في الدولة.