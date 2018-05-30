"الوطني" يختتم دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ 16

الشارقة 24 – وام:





اختتم المجلس الوطني الاتحادي دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس عشر، بعقد جلسته الـ 21، مساء أمس الثلاثاء، في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس، وجه خلالها ستة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بعدد من القطاعات.

وتم خلال الجلسة تلاوة مرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، رقم "108" لسنة 2018 بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

ونص المرسوم على ما يلي: "يفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي بنهاية أعمال جلسة يوم الثلاثاء الموافق 29 مايو 2018 ".

وتوجهت معالي الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في ختام انعقاد هذا الدور بخالص التحية والتقدير وعميق الولاء والعرفان والامتنان إلى القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، تقديراً لما يحظى به المجلس على الدوام من اهتمام ورعاية كريمة ودعم متواصل الأمر الذي يُمكنه دائماً من بذل المزيد من الجهد والعطاء في أداء رسالته الوطنية وخدمة شعب الإمارات، والإسهام في تحقيق رؤى القيادة وتطلعاتها اللامحدودة لإعلاء شأن الامارات والعمل على تقديم المزيد من أجل نهضة شعبنا وسعادته ورخائه.

كما توجهت بخالص الشكر والتقدير إلى الحكومة الموقرة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تعاونها المخلص والمستمر، مع المجلس، إيماناً بوحدة الهدف، واقتناعاً بقيمة عملنا المشترك ضمن فريق وطني واحد، الأمر الذي كان له الأثر الكبير في كل ما تمكن المجلس من تحقيقه.

وقالت معاليها إنه ومنذ افتتاح دور الانعقاد الثالث ، عمل المجلس بنشاط مكثف ، لمواصلة تنفيذ أهداف خطته الاستراتيجية البرلمانية 2016 - 2021، ليتمكن من تحقيق العديد من الإنجازات على الصعيدين الداخلي والخارجي، في إطار اختصاصاته الدستورية، التشريعية والرقابية، وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية مشيرة إلى أن المجلس عقد 21 جلسة ناقش وأقر خلالها 13 مشروع قانون تسهم بفاعلية في تطوير المنظومة التشريعية ومواكبة التطور التنموي المتسارع في الدولة، بالإضافة إلى مناقشة 11 موضوعاً عاماً، أصدر بشأنها 113 توصية تم رفعها لمجلس الوزراء.

ونوهت إلى أن الشعبة البرلمانية الإماراتية شهدت خلال هذا الدور نشاطاً مكثفاً عبر زيارات وفودها ومشاركتها في مختلف الفعاليات البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، تحقيقاً للهدف الرابع من الخطة الاستراتيجية البرلمانية للمجلس 2016 - 2021، والخاص بدعم السياسة الخارجية للدولة من خلال دور ريادي متميز للدبلوماسية البرلمانية.

وورد إلى المجلس رسالة من معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، تتضمن اعتذار معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عن حضور الجلسة لمناقشة موضوع "التنافسية والإحصاء".

وتبنى المجلس توصية بناء على الرد الكتابي الوارد من معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة على السؤال الموجه حول تخفيض المخصصات المالية للطلبة المبتعثين خارج الدولة، تنص على ضرورة زيادة مخصصات الطلبة المبتعثين لتعويضهم تعويضاً كاملاً عن فروقات صرف العملة الناتجة عن إلغاء ما كان مقرراً من الصرف بالعملة الأجنبية بسعر صرف تفضيلي وتقرير الصرف بالدرهم الإماراتي بسعر الصرف الفعلي بما يراعي ظروف معيشتهم في الخارج.

واطلع المجلس على تقارير نشاط اللجان خلال دور الانعقاد العادي الثالث.