"زايد للإسكان" يعتمد أسماء 250 مواطناً من مستحقي الدعم السكني

الشارقة 24 – وام:

اعتمد برنامج الشيخ زايد للإسكان، يوم الأربعاء، أسماء 250 مواطناً من مستحقي الدعم السكني بقيمة 174 مليون درهم، وذلك ضمن 1000 قرار دعم سكني أعلن عنها البرنامج خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.

يأتي هذا الاعتماد تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وأكد معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة البرنامج في مقر البرنامج بدبي، أن هذه المبادرة جاءت تأكيداً على التزام البرنامج في تحقيق الاستقرار السكني للأسرة المواطنة، وانطلاقاً من حرص وتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة واهتمامها البالغ باستقرار وسعادة الأسرة واستمرارا لرؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي جعل استقرار الأسرة وسعادتها في مقدمة الأولويات وترجمها عبر مشاريع إسكانية طموحة وفرت المسكن الملائم للمواطنين.

وقال معاليه : "إننا في عام زايد نواصل مسيرة العطاء التي رسخها زايد وننتهز خلال شهر رمضان المبارك من هذا العام الإعلان عن دفعات جديدة من مستحقي الدعم السكني كل أسبوع في شهر العطاء تأكيداً على الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة في تحقيق استقرار وسعادة المواطنين والاحتفاء بشهر رمضان، من خلال زيادة عدد المستفيدين من الدعم السكني وتحقيق السعادة لأبناء هذا الوطن المعطاء ترسيخاً للقيم التي انتهجها المغفور له الشيخ زايد وانتهجتها القيادة الرشيدة، من خلال توفير مقومات الحياة الكريمة والرفاه والسعادة للمواطنين عبر مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة المرافق".

وتوزع الدعم السكني الذي أعلن عنه البرنامج اليوم ما بين 155 قرضاً و95 منحة سكنية، وتنوع بين 175 من فئة بناء جديد و10 من فئة استكمال مسكن، و2 من فئة صيانة على مسكن، و37 من فئة شراء مسكن، و11 من فئة مسكن حكومي، و16 من فئة إضافة وتوسعة على مسكن.

واستحوذت فئة بناء جديد على غالبية القرارات التي أعلن عنها البرنامج إذ تضمنت 175 اسماً من مستحقي فئة بناء جديد حيث تعد فئة بناء جديد من أبرز الفئات التي يقوم البرنامج باعتمادها وهي تتيح للمواطن اختيار التصاميم المناسبة واختيار حجم المسكن وحرية اختيار المقاول والاستشاري.

كما أعلن البرنامج عن اعتماد أسماء 10 مواطنين من مستحقي فئة استكمال مسكن حيث تعد شريحة استكمال مسكن من الشرائح المهمة التي تستدعي الاستجابة لطلباتها والبت فيها بأسرع وقت ممكن، وذلك نظراً لما تشكله من أهمية في تحقيق الاستقرار السكني لهم والتكاليف التي تكبدها المواطن في الأعمال المنفذة دون الاستفادة من المسكن لأسباب في مقدمتها عدم المقدرة المالية، فضلاً عن أن بقاء المسكن لفترة من الزمن دون استكمال قد يؤدي إلى تلف الهيكل الخراساني وعدم صلاحية البناء القائم.

واعتمد البرنامج أسماء مواطنين من مستحقي فئة صيانة مسكن حيث تعد صيانة مسكن من أبرز فئات الدعم السكني، إذ يقوم البرنامج بتقديم هذا الدعم السكني للمحافظة على عمر المسكن تجنباً لحدوث أضرار على المسكن في المستقبل.

كما تضمنت الدفعة أسماء 16 مواطناً لفئة إضافة على مسكن والتي تتيح إدخال الملاحق والإضافات على المسكن القائم لتحقيق الاستقرار الأمثل للأسرة المواطنة وتحقيق سعادتها حيث يقوم العديد من المواطنين بإضافة الملاحق على المساكن القائمة، بهدف إسكان الأبناء الراغبين في الإستقرار مع العائلة ولم شمل الأسرة الواحدة وتحقيق الاستقرار السكني من خلال تجمع الأبناء مع الآباء.

وأعلن البرنامج عن اعتماد أسماء 37 مواطناً من مستحقي فئة شراء مسكن والذي يأتي كأحد حلول الدعم السكني الذي يخول المواطنين من الحصول على مسكن جاهز حسب رغبتهم وحسب ميزانيتهم المالية مما يوفر عليهم عناء بناء مسكن جديد، فيما اعتمد البرنامج أسماء 11 مواطناً عن فئة مسكن حكومي حيث يقدم البرنامج المساكن الحكومية ضمن مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة المرافق التي ينفذها في إمارات الدولة المختلفة كأحد أنواع الدعم السكني الذي يوفر على المستفيدين عناء البحث عن المقاول والاستشاري المناسب بالقيمة المناسبة.