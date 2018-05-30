البواردي وسفير تشيلي يبحثان التعاون المشترك

الشارقة 24 – وام:

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع بمكتبه بمقر وزارة الدفاع في أبوظبي اليوم الأربعاء، جان بول طرود كوبورون سفير جمهورية تشيلي لدى الدولة، بحضور سعادة مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع.

ورحب معاليه خلال اللقاء بالسفير التشيلي، وجرى بحث العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، إلى جانب استعراض مجالات التنسيق والتعاون المشترك في عدد من المجالات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تشيلي.

وناقش الجانبان كذلك عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها.

حضر اللقاء عدد من كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع والوفد المرافق للسفير التشيلي.