عبد الله بن زايد يزور مؤسسة "اليمنتس أي" الكندية للذكاء الاصطناعي

الشارقة 24 – وام:



زار سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي مقر مؤسسة "اليمنتس أي" الكندية للذكاء الاصطناعي في مدينة مونتريال، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى كندا.



رافق سموه خلال الزيارة معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، وسعادة فهد سعيد محمد الرقباني سفير الدولة لدى كندا.



واستهل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان زيارته إلى مؤسسة "اليمنتس أي" بالاستماع إلى عرض تقدمي حول المؤسسة وأبرز البرامج التي تقدمها.



وتفقد سموه مقر المؤسسة التي تأسست عام 2016 من قبل باحثين في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكداً سموه أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسة في المجال البحثي المتعلق بالذكاء الاصطناعي.



وأشار سموه إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون المشترك مع مؤسسة "اليمنتس أي" الكندية للذكاء الاصطناعي خاصة مع وجود وزارة في الدولة مختصة بالذكاء الاصطناعي وتبني الدولة استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي.