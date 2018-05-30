عبد الله بن زايد يزور شركة كندية لخدمات التدريب على الطيران

الشارقة 24 – وام:



زار سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي مقر شركة "CAE" الكندية لأجهزة وخدمات التدريب على الطيران عن طريق المحاكاة، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى كندا.



رافق سموه خلال الزيارة معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، وسعادة فهد سعيد محمد الرقباني سفير الدولة لدى كندا.



واستهل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان زيارته إلى شركة CAE بالاستماع إلى عرض تقدمي حول الشركة وأبرز البرامج التي تقدمها، إضافة إلى الأنظمة التدريبية عن طريق المحاكاة التي توفرها الشركة لعملائها والتي من شأنها أن تسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة بالشكل الأمثل للعمل في قطاع الطيران.



وأكد سموه، حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون المشترك مع مثل هذه الشركات العالمية من أجل تبادل الخبرات وتحقيق الاستفادة المشتركة التي تؤدي إلى تطوير قطاع الطيران بكلا البلدين