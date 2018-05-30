سفير الدولة لدى سيؤول يحضر إفطاراً لرؤساء بعثات "التعاون الإسلامي"

الشارقة 24 – وام:





حضر سعادة عبد الله سيف علي النعيمي سفير الدولة لدى الجمهورية الكورية الجنوبية حفل الإفطار الجماعي الذي أقامته كانغ كيونغ هوا وزيرة الخارجية الكورية.

ودعت الوزيرة إلى الحفل كبار الشخصيات المسلمة في جمهورية كوريا على رأسهم رؤساء بعثات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وعبد الرحمن لي إمام مسجد سيؤول المركزي وعدد من الطلبة والطالبات العرب والمسلمين وأساتذة الشريعة الإسلامية والأدب العربي في الجامعات الكورية وغيرهم من الشخصيات.

وقدمت في كلمتها خلال الحفل الشكر للحضور وتحدثت عن الدين الإسلامي الحنيف وقيمه السمحة، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها حكومة بلادها لدمج وتسهيل حياة المسلمين في المجتمع الكوري وتوفير بيئة صديقة لهم من خلال توفير أماكن الصلاة والأطعمة الحلال وغيرها.

من جهته أوضح إمام مسجد سيؤول المركزي أهمية شهر رمضان ومكانته عند المسلمين والعبرة من الصيام وأهميته للروح والجسد معاً، متمنياً للعالم الإسلامي والعالم أجمع أن يحل السلام ببركة الشهر الفضيل.