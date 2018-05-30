440 وجبة إفطار وزعها "الهلال الأحمر" بـ 3 قرى في لحج

الشارقة 24 – وام:





نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 3 إفطارات جماعية في 3 قرى نائية في منطقة الفيوش بمحافظة لحج، وزع خلالها 440 وجبة إفطار، وذلك ضمن مشروع "إفطار صائم" بدعم من قرينة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

وبدأ المشروع بتقديم 120 وجبة إفطار في حافة كريش، تحرك بعدها فريق الهلال الأحمر الإماراتي إلى بئر الكدمة حيث وزع 120 وجبة إفطار، واختتم المشروع بزيارة قرية المناصرة قدم خلالها 200 وجبة إفطار وسط فرحة الأهالي بهذه المكرمة الرمضانية.

وأعرب أحد المستفيدين من المشروع في قرية بير الكدمة عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة التي قدمت ولا تزال تقدم الكثير للشعب اليمني، موجهاً الشكر باسمه وباسم كل الأهالي والمكفوفين في هذه القرية الفقيرة للهلال الأحمر الإماراتي، الذي تحمل عناء السفر للوصول إلى قراهم البعيدة في أطراف الفيوش.