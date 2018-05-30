سفير الدولة يحضر الجلسة العامة للجمعية البرلمانية لـ "الناتو"

الشارقة 24 – وام:





حضر سعادة الدكتور يوسف عيسى حسن الصابري سفير الدولة لدى جمهورية بولندا الجلسة العامة الختامية للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

شارك في الجلسة كل من الرئيس البولندي أندجي دودا وستانيسواف كارتشيفسكي رئيس مجلس الشيوخ البولندي وماريك كوختشينسكي رئيس مجلس النواب البولندي وماتيوش مورافيتسكي رئيس مجلس الوزراء البولندي وينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف الناتو.

كما شارك في الجلسة سعادة جاسم عبد الله النقبي عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو البرلمان العربي ممثلاً عن البرلمان العربي، فيما ضم وفد البرلمان العربي ضم النائب علاء عابد عضو مجلس النواب المصري عضو البرلمان العربي.

واستضافت العاصمة البولندية وارسو خلال الفترة 25 - 28 من مايو الجاري دورة الربيع للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" بمشاركة مندوبين من برلمانات الدول الأعضاء في الحلف، إضافة إلى ممثلي البلدان المنتسبة والمراقبة حيث تم التطرق إلى أهم التحديات الأمنية والدفاعية وأولويات الناتو قبل قمة الحلف المقبلة المقررة خلال شهر يوليو في بروكسل.

وتستضيف بولندا الجمعية البرلمانية لحلف الناتو للمرة الثالثة منذ انضمامها للحلف في عام 1999.