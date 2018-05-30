محمد بن زايد يستقبل المواطنين المهنئين بشهر رمضان

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الثلاثاء، في قصر البطين، المواطنين المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتبادل سموه التهاني مع الجميع بهذه المناسبة المباركة، داعين الله عز وجل أن يعيد الشهر الفضيل على دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها وشعبها بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والخير والرخاء، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة.