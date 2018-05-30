حاكم الفجيرة يتقبل التهاني برمضان من ولي عهد رأس الخيمة

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة الثلاثاء، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، الذي قدم التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي.

كما استقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة، الشيخ محمد بن راشد المعلا، والشيخ مروان بن راشد المعلا، والدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا.

وحضر الاستقبالات الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.