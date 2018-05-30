حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه، وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ والمواطنين ورجال الأعمال والتجار ومدراء الشركات والمؤسسات والهيئات والبنوك العاملة بالدولة وأبناء الجاليات المقيمة بالدولة، الذين دعوا العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه، بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير والتقدم والازدهار.