محمد بن زايد يلتقي رفاقه من طياري القوات الجوية

الشارقة 24 – وام:

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رفاق سموه من طياري القوات الجوية.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لمنزل سعادة الدكتور محمد أحمد هامل القبيسي، سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان، وذلك بمنطقة الكرامة بأبوظبي.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عن سعادته بلقائهم وتبادل معهم التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك داعين المولى عز وجل أن يحفظ وطننا الغالي عزيزاً آمناً مستقراً، وأن يديم موفور الصحة والعافية، على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".