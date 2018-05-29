حاكم رأس الخيمة يعزي بوفاة سعيد علي الشامسي في الشارقة

الشارقة 24 – وام:

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، واجب العزاء لأسرة الشامسي، بوفاة المغفور له سعيد علي بن سعيد الشامسي.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال زيارته مجلس العزاء في إمارة الشارقة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأنجال الفقيد "علي وعادل وشامس وهادف"، ولذويه.. داعياً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، والشيخ أحمد بن سالم القاسمي، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، إلى جانب عدد من الشيوخ وكبار رجالات الدولة، والمسؤولين وأعيان البلاد والشخصيات، وجموع المعزين من أبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.