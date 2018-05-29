حاكم عجمان وولي عهده يواصلان استقبال المهنئين برمضان

الشارقة 24 – وام:

واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، استقبال الشيوخ وكبار رجالات الدولة والمسؤولين وجموع المهنئين، الذين توافدوا إلى قصر الزاهر ليلة الثلاثاء، لتقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنين لسموهما موفور الصحة والسعادة، وداعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة عليهما، وعلى شعب الإمارات وقد تحقق لها ما تصبو إليه من عزة وتقدم ورقي.

وتقدم سعادة يافع عيد الفرج مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفو الدائرة بأسمى آيات التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك لسموهما، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والسعادة.

وتلقى صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهده، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ ووجهاء وأعيان وأبناء القبائل، حيث بادلهم سموهما التهاني بشهر رمضان المبارك، مبتهلين إلى المولى تبارك وتعالى، أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الكريم نعمة الأمن والأمان، وأن ينشر بين جنباتها المحبة والتآزر بين مختلف شرائح ومكونات المجتمع.